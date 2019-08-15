Гибралтар, Великобритания, 15 августа, 2019, 21:11 — ИА Регнум. Гибралтар освободил ранее арестованный иранский танкер Grace 1, 15 августа передает агентство Associated Press.

Tasnimnews.com Иранский танкер Grace 1

Власти заморской территории Великобритании задержали танкер Ирана в июле под предлогом того, что нефть на нем предназначалась для Сирии.

После освобождения танкера с 2,1 млн баррелей нефти власти заявили, что иранская сторона «изменила получателя груза».

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