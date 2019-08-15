Челябинск, 15 августа, 2019, 20:52 — ИА Регнум. В Челябинской области десять местных жителей осуждены за торговлю наркотиками. С октября 2016 по февраль 2017 года они продали более четырёх килограммов, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Василий Верещагин. Опиумоеды (фрагмент). 1868

В группу входили девять мужчин и женщина. Свою деятельность они вели через интернет-магазин и с использованием «закладок».

Мужчинам суд назначил от 7 до 13 лет колонии строгого режима. Женщина отделалась сравнительно легко. Её обвинили лишь в хранении без цели сбыта и назначили три года условно.