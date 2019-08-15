Трамп призвал Си Цзиньпина встретиться с протестующими в Гонконге
Вашингтон, 15 августа, 2019, 20:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп призвал лидера КНР Си Цзиньпина лично встретиться с протестующими в Гонконге, 15 августа передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Дональд Трамп и Си Цзиньпин
«Если бы президент Си лично встретился с протестующими, наступил бы счастливый и блистательный конец проблемы Гонконга», — заявил Трамп в «Твиттере».
Ранее Трамп уже заявлял, что в Гонконге сложилась «очень серьезная» ситуация, и он надеется, «что никто не погибнет».
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