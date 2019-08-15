Москва, 15 августа, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Большинство пассажиров самолёта Airbus A321, совершившего аварийную посадку в аэропорту «Жуковский», отказались от полёта в Крым другими авиарейсами. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте компании «Уральские авиалинии»

StelaDi Пассажир самолета

По данным авиаперевозчика, семь пассажиров рейса U6178 уже вылетели в Симферополь другим бортом. Ручная кладь им была выдана, а багаж будет отправлен следующим рейсом. Ещё 65 пассажиров с багажом и ручной кладью были доставлены автобусом в аэропорт «Домодедово» и должны вылететь в ближайшее время.

«Остальные пассажиры отказались от дальнейшего перелёта, им будет оформлен возврат денежных средств в полном объёме, а также выплачены компенсации», — сообщили в авиакомпании.

Как передавало ИА REGNUM , ранее сегодня самолёт Airbus A321, вылетевший из «Жуковского» в Симферополь, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за пожара в двигателе в результате столкновения со стаей птиц.

На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пилотам удалось посадить лайнер с неработающими двигателями и без шасси на кукурузное поле. В результате жёсткой посадки пострадали 74 человека, никто из находившихся на борту не погиб.