Махачкала, 15 августа, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Трое заместителей руководителя комитета по лесному хозяйству Дагестана Ибрагим Ибрагимов, Абдула Муртазалиев и Велибек Ферзуллаев, находящиеся под следствием, временно отстранены от работы. Соответствующие распоряжения подписал председатель правительства республики Артём Здунов, передаёт 15 августа корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шишкин. Рубка леса. 1867

Напомним, все трое, а также глава комитета Алибег Гаджиев были задержаны 6 июня и в последующем заключены под стражу в рамках громкого уголовного дела о земельных махинациях. По данным следствия, указанные лица в составе преступного сообщества за денежные вознаграждения промышляли незаконным отчуждением участков в лесных и природоохранных зонах Дагестана.

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Как сообщало ИА REGNUM, Алибек Гаджиев спустя месяц с небольшим после заключения под стражу по состоянию здоровья был отпущен под домашний арест. В конце июля новым руководителем комитета по лесному хозяйству стал один из победителей кадрового конкурса «Мой Дагестан» Вагаб Абдулхамидов.