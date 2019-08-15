Сухум, 15 августа, 2019, 20:29 — ИА Регнум. 15 августа премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал постановление Кабмина, согласно которому были отменены экспортные пошлины на лесной орех в скорлупе и лесной орех очищенный, сообщает пресс-служба кабинета министров Абхазии.

Лесной орех

В 2019 году министерство сельского хозяйства Абхазии провело мероприятия по защите ореховых плантаций, что положительно сказалось на качестве и количестве урожая лесного ореха (фундука). По предварительным прогнозам, в этом году удастся сохранить не менее 70% урожая лесного ореха в Абхазии. Большая часть фундука в Абхазии производится в личных подсобных хозяйствах. Для многих жителей государства такие хозяйства являются основным источником дохода.