Москва, 15 августа, 2019, 20:38 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу дагестанского филиала АО «Россельхозбанк» Гитиномагомеда Гаджимагомедова по делу о превышении должностных полномочий. Обвиняемый будет заключён под стражу с момента задержания, пишет 15 августа ТАСС.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Арест

Напомним,Гаджимагомедов обвиняется в причинении банку ущерба в результате финансовых злоупотреблений на сумму 212 млн рублей. В рамах расследования этого дела 11 апреля силовики провели обыски в махачкалинском офисе «Россельхозбанка».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственные органы Гаджимагомедову заочно предъявили обвинение. По оперативным данным, в настоящее время он скрывается за границей и в ближайшее время должен быть объявлен в международный розыск.