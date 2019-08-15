Магас, 15 августа, 2019, 20:35 — ИА Регнум. Пожарная машина с экипажем перевернулась в результате ДТП, произошедшего в горном Джейрахском районе Ингушетии. В аварии пострадали двое пожарных, оба госпитализированы, пишет «Интерфакс-Юг».

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Пожарная машина

ДТП произошло в сельском поселении Ляжги. По предварительным данным, водитель пожарной машины, которая выехала по вызову, на одном из поворотов не справился с управлением, после чего транспортное средство врезалось в бетонное ограждение и опрокинулось.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в городе Назрани (Ингушетия) столкнулись два автомобиля, в одной из которых находились двое сотрудников полиции при исполнении. В результате аварии лёгкие повреждения получили три человека, в том числе оба полицейских.