Франкфурт-на-Майне, Германия, 15 августа, 2019, 20:14 — ИА Регнум. Данные пользователей официального сайта Европейского центрального банка оказались похищены в результате хакерской атаки. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба ЕЦБ.

Government.ru Кибератака

Как уточняется, в распоряжении злоумышленников оказались имена, адреса и сведения о должностях 481 пользователя сайта. При этом паролей абонентов хакерам похитить не удалось.

Отмечается, что следы проникновения в систему были обнаружены во время технических работ. В ЕЦБ заверили, что внутренние системы банка и данные, имеющие значение для рынков, затронуты не были.