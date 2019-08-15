Москва, 15 августа, 2019, 20:13 — ИА Регнум. На севере Москвы произошло возгорание ангара. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

Moscow.mchs.ru Пожарники за работой

Возгорание произошло в ангаре, который расположен по адресу: улица Талдомская, дом 2Б.

Огонь распространился на площади в 300 квадратных метров.

На данный момент известно об одном пострадавшем. Спасатели передали его для осмотра бригаде скорой помощи.