Абхазия, 15 августа, 2019, 20:12 — ИА Регнум. 15 августа в Новом Афоне состоялось торжественное открытие Дворца молодежи им. К. Аргун. На мероприятии присутствовали президент Абхазии Рауль Хаджимба и спикер парламента Валерий Кварчия.

Ремонтно-строительные работы были проведены за счет средств госбюджета. Как отметил глава администрации города Феликс Даутия, в Новом Афоне более 15 лет не было здания для проведения концертов, встречи гостей и прочих мероприятий. Председатель отдела по делам молодежи и спорта при администрации города Михаил Цкуа сообщил, что в городе много творческих детских коллективов, которые смогут быстрее развиваться в новом здании.

В здании Дворца молодежи в г. Новый Афон, кроме концертного зала, будут находиться библиотека и шахматный клуб.