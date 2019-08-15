Москва, 15 августа, 2019, 21:54 — ИА Регнум. Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов не стал выпускать шасси, чтобы как можно мягче посадить судно. Об этом он сообщил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

annca Шасси самолета

«После отказа обоих двигателей, когда пошло устойчивое снижение самолета, я понял, что касание с землей неизбежно, поэтому предпринял попытки как можно мягче посадить самолёт, чтобы касание произошло с наименьшей вертикальной скоростью», — отметил Юсупов.

Согласно регламенту, летчикам во время аварийной посадки на воду не следует выпускать шасси, а при посадке на землю сделать это необходимо. Однако Юсупов, приземлив судно на кукурузное поле, не стал выпускать шасси.

«У нас есть руководящие документы, но окончательное решение принимает командир. Я увидел, что передо мной пересеченная местность, болота, и озера, и поля. Я принял решение, что безопаснее садить самолёт будет без шасси, потому что с выпущенными шасси самолёт мог перевернуться, и последствия были бы намного хуже», — отметил лётчик.

Как сообщало ИА REGNUM, Юсупов сообщил, что проблемы с двигателями А321 возникли практически сразу после взлёта.