Киев, 15 августа, 2019, 20:10 — ИА Регнум. Администрация президента Украины Владимира Зеленского придумала план по возвращению Крыма и Донбасса. Об этом сегодня, 15 августа, написал на своей странице в социальной сети Facebook заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

President.gov.ua Руслан Рябошапка

Рябошапка встретился с председателем рабочей группы по вопросам реинтеграции «неподконтрольных Киеву территорий», а также главой комиссии по вопросам правовой реформы Антоном Кориневичем. Кроме того, на встрече присутствовал так называемый «прокурор Крыма» Гюндуз Мамедов.

Заместитель главы администрации поведал, что на этой встрече обсуждались приоритетные направления в разработке правовых основ возвращения под юрисдикцию Киева Донбасса и Крыма.

Было решено, что надо разрабатывать концепцию «переходного правосудия».

«Среди основных идей — необходимость разработки стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который бы регулярно пересматривался», — пишет Рябошапка.

Напомним, что на Украине всё еще питают надежды на возвращение Крыма и Донбасса и придумывают для этого различные планы — один бредовее другого.