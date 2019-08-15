Тюмень, 15 августа, 2019, 20:05 — ИА Регнум. В Тюмени по причине дыма на крыше из торгового центра «Гудвин» были эвакуированы 700 человек. По прибытии пожарных дым охватил второй этаж здания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области Ликвидация задымления в «Гудвине» (Тюмень)

Инцидент произошёл после полудня в торговом центре «Гудвин», расположенном по ул. Максима Горького, 70. Подразделения МЧС незамедлительно выехали на вызов по повышенному рангу пожара № 2.

По прибытию первого подразделения наблюдалось слабое задымление на втором этаже здания, где расположена зона быстрого питания. Разведка показала, что на площади 6 кв. м происходит горение вентиляционной вытяжки.

К тушению пожара привлекалось 68 человек и 26 единиц техники. Пострадавших нет.