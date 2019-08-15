Москва, 15 августа, 2019, 20:00 — ИА Регнум. Дамир Юсупов — пилот пассажирского самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который он смог посадить на кукурузное поле в Подмосковье с отказавшими двигателями, заявил, что героем себя не считает, поскольку выполнял свой долг. Об этом Юсупов заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Instagram.com/ evgenykuyvashev Пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов

«Многие говорят, что герой, но героем себя, честно говоря, нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить, спасал самолет, пассажиров, экипаж. Я думаю, это было единственное решение. Я себя героем не считаю», — сказал Юсупов.

Также он отметил, что пока еще рано озвучивать какие-то причины произошедшей аварии. Кроме того Юсупов отметил, что в будущем он планирует продолжить полеты.

Юсупов поблагодарил всех членов экипажа, второго пилота, пассажиров и сам самолет.

Напомним, что после взлета из аэропорта «Жуковский» самолет «Уральских авиалиний», который должен был лететь в Симферополь, столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, что привело к отказу механизмов.

Юсупов смог посадить самолет с полными баками горючего на кукурузное поле вблизи аэропорта «Жуковский». Самолет совершил жесткую посадку, но не загорелся.

Пострадали 75 человек, но почти у всех у них — легкие травмы и шоковое состояние. Одному человеку потребовалась госпитализация.