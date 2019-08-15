Цхинвал, 15 августа, 2019, 20:00 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил плановые командно-штабные учения министерства обороны Южной Осетии. В учениях задействованы оперативные группы силовых ведомств республики и 4-й российской военной базы, располагающейся в Южной Осетии. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба президента Южной Осетии.

Учения министерства обороны Южной Осетии

В учениях также принимают участие военнообязанные, находящиеся в запасе и призванные на военные сборы в 2019 году.

Как сообщало 14 августа ИА REGNUM, в соответствии с приказом министра обороны Южной Осетии, генерал-лейтенанта Ибрагима Гассеева, в республике с 12 августа проводятся командно-штабные учения вооруженных сил. Впервые к учениями были привлечены граждане, которые состоят в запасе, сообщает пресс-служба министерства обороны Южной Осетии.

Анатолий Бибилов также посетил занятия роты почетного караула. Военнослужащие под руководством российских специалистов отрабатывают выступления, которые впервые будут представлены на параде в честь дня республики Южная Осетия 26 августа.