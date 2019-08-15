Нижний Новгород, 15 августа, 2019, 19:46 — ИА Регнум. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил выделить в отдельное направление капитальный ремонт объектов культурного наследия. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

ИА REGNUM Глеб Никитин

По его мнению, ремонт таких зданий должен проводиться в соответствии с особыми стандартами качества. Региональный фонд уже приступил к разработке программы.

Как сообщало ИА REGNUM, к 800-летию Нижнего Новгорода восстановят более 70 объектов культурного наследия. В рамках подготовки планируется провести «редевелопмент» центральной части города, что включает составление перечня объектов ценной градостроительной среды. Также планируется строительство образовательных комплексов и преображение Кремля.