Муром, Владимирская область, 15 августа, 2019, 19:46 — ИА Регнум. Во Владимирской области житель города Мурома привлечён к административной ответственности за публичное демонстрирование нацистской символики. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, поводом для возбуждения дела стала публикация в интернете.

Вконтакте

Мужчина в социальной сети «В Контакте» разместил фотографии с нацистской символикой. В частности, на опубликованных им фото присутствовал знак свастики.

Было возбуждено производство об административном правонарушении по статье «Публичное демонстрирование нацистской символики». Мужчину оштрафовали и заставили удалить фотографии с запрещённой символикой.