Великий Новгород, 15 августа, 2019, 19:41 — ИА Регнум. Органы опеки Великого Новгорода в 2019 году изъяли из неблагополучных семей 14 детей «по причине угрозы жизни и здоровью». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 15 августа, сообщили в администрации города, комментируя гибель 3-месячной девочки в одной из новгородских семей в микрорайоне Деревяницы 14 августа.

Детская игрушка

По данным мэрии, все изъятые из семей дети были переданы в больницы и социальные учреждения, и только двое из них пока не устроены в новые семьи.

«Мы глубоко скорбим в связи со смертью ребенка», — сообщили в мэрии, отметив, что впервые информацию о возможных проблемах семьи органы опеки получили в марте 2018 года из детской областной больницы.

Администрация Великого Новгорода «На тот момент ситуация не требовала немедленного изъятия ребёнка из семьи. Комитет по опеке и попечительству, проведя проверку, направил письмо в ОБУСО «Новгородский социально-реабилитационный центр «Подросток», в котором говорилось о том, что «мать ребенка вызывает беспокойство по поводу надлежащего ухода за новорождённым ребенком после его выписки из детского отделения больницы». Семья была поставлена на учёт в «Подростке». Других обращений по поводу этой семьи в органы опеки не было».

После известия о гибели 3-месячной девочки в этой семье другого ребёнка 14 августа органы опеки из семьи изъяли.

«Было принято решение поместить его в детскую областную больницу. Дальнейшее разбирательство — дело правоохранительных органов», — сообщили в мэрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новгородские следователи начали проверку в связи с гибелью младенца. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за работу в области опеки и попечительства.