Нецензурщина. Институт русского языка объяснил опасность маскировки мата
Москва, 15 августа, 2019, 20:26 — ИА Регнум. При маскировке употребления нецензурного слова или языковой игре важно учитывать, насколько прозрачна связь производного (искаженного, сокращённого и т. п.) слова с производящим нецензурным словом, насколько легко эта связь может быть установлена носителями русского языка. Об этом говорится в ответе за подписью учёного секретаря Института русского языка Российской академии наук Владимира Пыхова на запрос одного из читателей ИА REGNUM.
Запрос, в частности, касался слова, представляющее собой отлагательное существительное от глагола «потреблять» (по аналогии «бежать — бегство» — ИА REGNUM ). По мнению читателя, оно не может считаться нецензурным. В Институт русского языка гражданин обратился неслучайно. Специалисты этой структуры ранее высказывали свою позицию, которая была учтена при подготовке Рекомендаций по применению Федерального закона
По его словам, предлагаемый вариант написания с буквой Т вместо Д сложного слова, образованного способом контаминации, то есть путем наложения друг на друга производящих основ (при этом сочетание из четырех следующих друг за другом букв четырёх букв — «Б» и д.т. — оказывается входящим как в первую, так и во вторую производящую основу), в принципе не препятствует отождествлению второй корневой морфемы в нем с корнем одного из упомянутых выше нецензурных слов.
Также эксперт отмечает, что существенным в данном случае оказывается также и то, что в русском языке отсутствует лексема, которая отличалась бы от нецензурного слова, начинающегося на «б», только одной согласной буквой в корне (Т вместо Д) и обладала бы при этом самостоятельным значением.
Впрочем, эксперт отмечает, что правовая оценка практики употребления тех или иных слов в речи, равно как и оценка деятельности Роскомнадзора или правомерности решений, принятых мировыми судьями, находится за пределами компетенции специалистов-лингвистов.