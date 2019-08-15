Москва, 15 августа, 2019, 19:20 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.

Кристина Уколова ИА REGNUM Мария Захарова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на молодежном форуме «Территория смыслов» Лавров напомнил, что Россия, как государство-продолжатель Советского Союза, готова выполнять взятые им обязательства, в том числе о передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора.

Лавров просто в очередной раз напомнил о Московской декларации 1956 года, которая давно потеряла актуальность, но которую российская власть почему-то продолжает считать базовой для заключения мирного договора с Японией.

Согласно этой декларации, Советский Союз готов после заключения мирного договора передать Японии острова Хабомаи и Шикотан в качестве жеста доброй воли, исходя из доброжелательного отношения к Японии.

При этом препятствием к передаче островов Лавров назвал нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны.

Напомним, что российская общественность и экспертное сообщество не раз указывали, что «Московская декларация 1956 года» давно устарела и потеряла актуальность ещё в конце 50-х годов XX века. Любая передача российской территории стране, которая проиграла войну, выглядит абсурдной и контрпродуктивной, тем более что Япония является фактически сателлитом США.

Тем не менее Захарова заявила, что Лавров на форуме «Территория смыслов» озвучил официальную российскую позицию.

«Обращаем внимание на то, что любые спекуляции в духе «Лавров озвучил условия передачи островов Японии» недопустимы и являются дезинформацией», — подчеркнула она в эфире радиостанции «Говорит Москва».