Бишкек, 15 августа, 2019, 19:05 — ИА Регнум. Мэрия столицы Казахстана выделит земельный участок под памятник Манасу — герою самого известного одноименного киргизского эпоса, а также завершает оформление территории для установки памятника киргизскому писателю Чингизу Айтматову. Об этом стало известно в ходе встречи посла Киргизии Жээнбека Кулубаева с мэром города Нур-Султан Алтаем Кульгиновым.

(сс) jtstewart Нур-Султан

Как отмечает министерство иностранных дел Киргизии, также стороны обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества между столичными мэриями двух республик.

Посол Киргизии выразил заинтересованность киргизской стороны в обмене опытом с муниципалитетом Нур-Султана и предложил рассмотреть возможность организации взаимных визитов на уровне экспертов и руководства мэрий Бишкека и администрацией столицы Казахстана.

В свою очередь Алтай Кульгинов, выразил готовность казахстанской стороны к наращиваню партнерских связей с мэрией столицы Киргизии, а также заинтересованность в привлечении взаимных инвестиций и в обмене технологиями по улучшению качества жизни горожан.