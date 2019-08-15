Киев, 15 августа, 2019, 18:59 — ИА Регнум. Успешный политик и бизнесмен, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук по версии журнала «Новое время» вошел в топ-10 самых влиятельных украинцев 2019 года.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Соответствующие данные обнародованы сегодня, 15 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

В обнародованном сегодня рейтинге «100 самых влиятельных людей Украины» Виктор Медведчук занял 10-е место, поднявшись сразу на 15 позиций по сравнению с 2018 годом.

Следует отметить, что в десятке наиболее влиятельных украинцев Виктор Медведчук — единственный представитель политической оппозиции на Украине.

Издание напоминает, что тяжеловес украинской политики, имеющий весомую поддержку в обществе (на досрочных выборах в Верховную раду 21 июля партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заняла 2-е место), Виктор Медведчук выступает за мирное урегулирование конфликта на Донбассе и восстановление торгово-экономических отношений с Россией.

ИА REGNUM напоминает, что 17 июля в Страсбурге, в Европарламенте, Виктор Медведчук презентовал мирный план — План-концепцию урегулирования кризиса на Юго-Востоке Украины. Оппозиционный политик отметил, что реализация плана-концепции позволит остановить кровопролитие на Востоке страны и вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс.

Также Медведчук с декабря 2014 года занимается вопросами обмена и освобождения удерживаемых лиц. Благодаря его содействию удалось вернуть на Украину осужденных в РФ Юрия Солошенко, Геннадия Афанасьева и Надежду Савченко. В 2019 году, используя свой авторитет, Медведчук сумел добиться одностороннего освобождения еще четверых граждан, удерживаемых в республиках Донбассса. Всего благодаря участию Виктора Медведчука удалось вернуть 489 человек — как военных, так и гражданских.