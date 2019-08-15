Москва, 15 августа, 2019, 18:58 — ИА Регнум. Россельхознадзор может ввести ограничения на ввоз в Россию косточковых культур из Сербии. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Эдуард Мане. Персики. 1882

Как уточняется, основанием для введения ограничений может послужить выявление бурой монилиозной гнили в 12 партиях персиков, нектаринов и слив, поставленных из Сербии в Россию в июле.

Данная ситуация стала предметом телефонных переговоров Россельхознадзора с главой управления по защите растений министерства сельского, лесного и водного хозяйства Сербии Небойшей Милосавлевичем.

Сообщается, что Милосавлевич в ходе беседы разделил обеспокоенность российской стороны и пообещал провести расследования по всем случаям поставок заражённой продукции.

Он также проинформировал, что в Сербии в настоящее время действует программа по обеспечению безопасности экспортируемой в Россию продукции, в рамках которой были отобраны и исследованы две тысячи образцов косточковых культур. По результатам исследований из перечня имеющих право на торговые отношения с Россией были исключены четыре поставщика и 200 производителей фруктов, сообщил чиновник.

Как отмечается, Россельхознадзор «настоятельно попросил сербскую сторону усилить контроль за растительной продукцией, ввозимой в Россию», а также попросил в официальном порядке предоставить результаты проведённых расследований и детальную информацию об указанной программе.

В ходе переговоров также было заявлено, что российская сторона «оставляет за собой право ввести временные ограничения на ввоз косточковых культур из Сербии в случае продолжающегося поступления в Россию заражённых фруктов», сообщает ведомство.