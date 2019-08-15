Пекин, 15 августа, 2019, 19:32 — ИА Регнум. Вашингтон официально объявил о предстоящем введении дополнительного тарифа в 10% на импортируемые из Китая товары на общую сумму в 300 млрд долларов, сообщает 15 августа Синьхуа со ссылкой на заявление представителя Комитета по таможенным пошлинам при госсовете КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Это сделано несмотря на интенсивные телефонные переговоры представителей Китая и США — вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, спецпредставителя Белого дома Роберта Лайтхайзера и главы американского минфина Стивена Мнучина,

В заявлении отмечается, что Китай, в свою очередь, вынужден предпринять дополнительные контрмеры, ибо действия США серьезно нарушают договоренности, достигнутые на саммите «Группы двадцати» в Осаке лидерами двух стран Си Цзиньпином и Дональдом Трампом.