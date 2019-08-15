Сеул, 15 августа, 2019, 19:12 — ИА Регнум. В выступлении на мероприятии, посвященном 74-й годовщине окончания японской оккупации Корейского полуострова, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин торжественно пообещал выстроить совместную с КНДР «мирную экономику», а также завершить объединение страны, считая его «завершением нашего освобождения», сообщает 15 августа Синьхуа.

Kremlin.ru Мун Чжэ Ин

Вложив в качестве основ понятия «мирной экономики» денуклеаризацию и экономическое процветание, южнокорейский лидер констатировал, что переговоры между США и КНДР зашли в тупик. Однако он заверил, что двусторонние консультации между Пхеньяном и Вашингтоном будут возобновлены в ближайшем будущем. «Несмотря на ряд предпринятых КНДР в последнее время действий, вызывающих беспокойство, — отметил Мун Чжэ Ин, имея в виду запуски новых ракет и снарядов малой дальности, которые стали ответом на совместные военные учения Сеула с Вашингтоном, — импульс для диалога остается неизменным».

Призвав КНДР вернуться за стол переговоров, президент Южной Кореи пообещал лидеру страны Ким Чен Ыну активизацию экономического сотрудничества.