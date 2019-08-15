Пекин, 15 августа, 2019, 18:55 — ИА Регнум. В Китае подведены итоги зарубежной инвестиционной деятельности за первые семь месяцев 2019 года, сообщает 15 августа Синьхуа со ссылкой на данные, опубликованные министерством коммерции КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Выявленная тенденция указывает на сохранение устойчивого роста их общего объема. Прямые нефинансовые инвестиции Китая в различные страны мира общим количеством в 153, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,3%, составив в абсолютных цифрах почти 433 млрд юаней или больше 61,5 млрд долларов.

Отметим, что резкая активизация внешней инвестиционной активности КНР связана с реализацией проекта «Пояса и пути». Наиболее значительная часть вложений за пределами страны приходится на транспортную и логистическую инфраструктуру, а также в подготовку кадров специалистов для стран, расположенных по его маршруту, и передачу в эти страны китайских технологий.