Пекин, 15 августа, 2019, 18:36 — ИА Регнум. В связи с 45-летием установления между Китаем и Бразилией дипломатических отношений, лидеры двух стран — председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Жаир Болсонару — обменялись приветственными посланиями, сообщает 15 августа Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Отметив, что страны являются крупнейшими в списке развивающихся, китайский лидер подчеркнул выгоды двустороннего прагматического сотрудничества, а также становление нового этапа отношений Пекина и Бразилиа, характеризующегося более интенсивным использованием потенциала сотрудничества.

Си Цзиньпин предложил вместе с Жаиром Болсонару выработать план развития двусторонних связей в интересах развития обоих государств, а также международного мира и стабильности.

Со своей стороны бразильский лидер подчеркнул общие цели развития Китая и Бразилии и вызывающее у них гордость постоянное совершенствование механизмов совместного развития. Отмечено стратегическое сотрудничество в космосе, а также в торговле и взаимных инвестициях, объемы которых неизменно растут.