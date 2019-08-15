Забайкальский край, 18 декабря, 2003, 13:45 — ИА Регнум. Приказом министра внутренних дел России начальником криминальной милиции УВД Читинской области назначен полковник Николай Харламов.

Полковник Харламов около 20 лет проработал в Ингодинском отделе внутренних дел. В последнее время возглавлял УБЭП области. Весной этого года награжден знаком министерства внутренних дел "Лучший сотрудник криминальной милиции", сообщила пресс-служба УВД.