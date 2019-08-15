Владимир, 15 августа, 2019, 18:34 — ИА Регнум. Во Владимирскую область с 10 по 26 июня из администрации президента России поступило 422 обращения по итогам «прямой линии» Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Директор регионального департамента здравоохранения Алексей Мозалёв сообщил, ведомство из переданных 38 обращений уже разобралось с 25 — в них речь шла о доступности медицины и обеспечении лекарствами. Ещё семь обращений касались получения информации о мерах поддержки инвалидов. Шесть обращений находится на рассмотрении.

В департамент ЖКХ поступило более 200 обращений, сообщил директор ведомства Илья Потапов. По каждому из них специалисты выезжали на места и предлагали выходы из ситуации, но решение этих проблем требует времени. Одно из обращений касалось изменений в областных госпрограммах по газификации и капремонту.

Губернатор Владимир Сипягин распорядился в кратчайшие сроки отчитаться о конкретных мерах, предпринятых по обращениям. В противном случае, заявил глава региона, будет наказан каждый виновный.