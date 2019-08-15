Туапсе, Краснодарский край, 15 августа, 2019, 18:25 — ИА Регнум. Во Всероссийском детском центре «Орленок» состоялось торжественное открытие профильной смены проектов платформы «Россия — страна возможностей» — Всероссийского конкурса «РДШ — Территория самоуправления» и конкурса «Мой первый бизнес».

Пресс-служба Российского движения школьников Торжественное открытие профильной смены проектов платформы «Россия — страна возможностей» — Всероссийского конкурса «РДШ — Территория самоуправления» и конкурса «Мой первый бизнес»

Участниками тематической смены стали около 700 детей из 60 регионов России.

В церемонии открытия тематической смены приняли участие российский космонавт-испытатель, председатель Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Сергей Рязанский, руководитель образовательных проектов АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев и директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус. А также, руководитель управления учебной и воспитательной работы следственного комитета Российской Федерации, Герой России, генерал-майор юстиции — Сергей Петров, начальник управления кадров и идеологической работы Центрального аппарата Следственного Комитета республики Беларусь, полковник юстиции Юрий Мартынковский.

В течение смены дети совместно с экспертами будут дорабатывать свои проекты, придумывать новые и реализовывать их на территории ВДЦ «Орленок». Кроме того, ребята будут учиться лидерству, предпринимательству, урбанистике. В лагере также пройдут «Классные встречи», презентации проектов школьников, спортивный праздник #ТыМожешьБольше, «День РДШ».

«Президентская платформа «Россия — страна возможностей» совместно с Российским движением школьников работает над тем, чтобы как можно больше ребят из всех регионов России могли воплотить свои идеи в жизнь, самореализоваться. В этом году в тематической смене в «Орленке» принимают участие финалисты сразу двух проектов платформы «Россия — страна возможностей» — «РДШ — Территория самоуправления» и «Мой первый бизнес». В лагере ребята продолжат развивать свои идеи под руководством опытных бизнес-тренеров и консультантов», — рассказал руководитель образовательных проектов АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев.

Он отметил, что школьники предлагают проекты, которые интересны не только их сверстникам, но и взрослым: «Например, участники команды «Студия добра» из Кемеровской области создают мультфильмы о человеческих ценностях, а команда «Черная жемчужина» из Санкт-Петербурга создала новый туристический маршрут — квест по историческому центру города «Тайна аптекаря Пеля».

С напутственным словом к участникам смены обратился космонавт-испытатель, председатель Российского движения школьников Сергей Рязанский:«Дорогие друзья, каждый раз, приезжая сюда, я не устаю поражаться той атмосфере, которая царит в этом детском центре. Мне очень хочется пожелать вам замечательной смены, новых друзей, новых эмоций, новых впечатлений и навыков и энергии, которая поможет вам пройти новый учебный год с космическими успехами».

Сергей Рязанский призвал всех ребят, находящихся сейчас на сменах в Орленке, присоединяться к Российскому движению школьников и выразил уверенность, что совсем скоро каждая школа вступит в ряды РДШ.

Александр Джеус поздравил ребят с началом смены: «Я желаю вам новых успехов, приобретения новых друзей, новых знаний. Уверен, что каждый из вас уедет отсюда в твердом убеждении в том, что мы живем в самой лучшей стране на свете. Ведь мы живем в России!»

Среди финалистов проекта «РДШ — Территория самоуправления» команда «Сибирский корпус» из Омской области с проектом «А солнце светит всем одинаково», направленным на проведение межшкольных мероприятий для популяризации ценностей межнациональной дружбы, взаимного уважения, традиционной культуры народов, проживающих на территории Российской Федерации.

Команда «Прадедушкины медали» с одноименным проектом, объединившим ребят из пяти разных областей — Ростовской, Липецкой, Смоленской, Волгоградской и Ленинградской. Целью проекта является сбор информации, касающейся малоизвестных фактов о событиях и героях Великой Отечественной войны, пионерах-героях, партизанах, тружениках тыла, детях войны, которая послужит материалом для написания книг для детей и подростков из серии «Прадедушкины медали» Интересно, что школьники из этой команды ни разу не встречались друг с другом все вместе до смены в «Орленке» и ждали этого момента с нетерпением.

На смене ребята продолжат совершенствовать свои навыки проектной деятельности. Эксперты по направлениям основы SMM, дизайн, управление проектом, создание личного бренда, презентация проекта оценят работу команд и выберут 30 лучших. А в ходе детского голосования будут определены 15 победителей Всероссийского проекта «РДШ — Территория самоуправления». Эти команды получат гранты от Российского движения школьников на реализацию своих проектов.