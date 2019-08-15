Москва, 15 августа, 2019, 18:25 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате наезда легкового автомобиля на остановку общественного транспорта на Старой площади в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

«В остановку общественного транспорта врезалась легковая машина Skoda. Три человека пострадали, в настоящее время их осматривают медики скорой помощи», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили информацию о ДТП, добавив, что обстоятельства произошедшего и сведения о пострадавших в настоящее время уточняются.

По информации источников Интерфакса, водитель такси не справился с управлением и въехал в остановку, на которой в тот момент никого не было. В результате аварии пострадали водитель и два его пассажира.