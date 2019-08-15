Ростов-на-Дону, 15 августа, 2019, 18:14 — ИА Регнум. Новую жизнь в производство на заводе «Цимлянские вина» (Ростовская область) вдохнут в текущем году. Старт работы предприятия намечена на 1 сентября 2019 года. Об этом заявил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Долинадона.рф Завод «Цимлянские вина»

Чиновник отметил, что предприятие начало сбор винограда. Кроме того, у завода осталась лицензия, сделан заказ на 700 тыс. акцизных марок.

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Инвестор ростовского завода «Цимлянские вина» берёт на себя оплату долгов

ИА REGNUM напоминает, что финансовые трудности на предприятии начались в 2017 году. В июне 2019 года завод был объявлен банкротом. О возобновлении работы «Цимлянских вин» в марте текущего года сообщала директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова. Инвестором выступает фирма «Паритет».