Ростов-на-Дону, 15 августа, 2019, 18:01 — ИА Регнум. Пожар, который произошёл сегодня, 15 августа, на металлобазе в Ростове-на-Дону, потушен. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарники

«Пожар на металлобазе ликвидирован в 17:41 (время московское)», — уточняют в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что огонь вспыхнул на металлобазе, расположенной на улице Каширской, 3. Территория относится к ООО «Ростсталь». Компания специализируется на оптовых поставках металлопроката высокого качества.