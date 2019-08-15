Севастополь, 15 августа, 2019, 17:52 — ИА Регнум. В 2019 году пожары уничтожили в Севастополе около одного гектара леса. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 августа в главном управлении природных ресурсов и экологии города.

92.mchs.gov.ru Лесной пожар

«В лесах Севастополя в 2019 году зарегистрировано семь лесных пожаров на площади 0,9695 га. На данный момент установлен третий класс пожарной опасности», — уточнили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белогорском районе Крыма в районе села Ударное крупный пожар уничтожил почти 200 гектаров леса.

Об этом: Пожар в Крыму уничтожил почти 200 гектар леса