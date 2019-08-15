Москва, 15 августа, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Ксения Собчак исполнит роль матери 13-летней девочки в комедии «Номер 1». Об этом 15 августа сообщил портал «Вокруг ТВ» со ссылкой на .

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

Компанию на съемочной площадке ей составят Дмитрий Власкин, Филипп Янковский, Рина Гришина и юная актриса Мария Лобанова. Последняя исполнит роль дочери героини, которую сыграет телеведущая и политик. Издание отмечает, что сама Собчак хранила полное молчание по поводу того, что она будет сниматься в фильме.

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Напомним, Ксения Собчак сейчас занимает должность генерального продюсера телеканала «Супер». Зрители знают Марию Лобанову по её ролям в фильмах «Держи меня за руку» и «Тренер».