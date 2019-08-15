Липецк, 15 августа, 2019, 17:42 — ИА Регнум. В честь 13-летней годовщины создания особой экономической зоне «Липецк» врио главы региона Игорь Артамонов, председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин, исполнительный директор НП «Ассоциация индустриальных парков» Денис Журавский, представители власти и руководители компаний-резидентов провели праздничную встречу с коллективом Управляющей компании ОЭЗ «Липецк» и вручили благодарственные дипломы лучшим специалистам.

Пресс-служба Администрации Липецкой области Игорь Артамонов: «Особая экономическая зона «Липецк» опережает в своем развитии другие подобные площадки»

«Особая экономическая зона «Липецк» сегодня опережает в своем развитии другие подобные площадки страны, занимает лидирующие строчки в инвестиционных рейтингах. Но этого недостаточно. Темпы нужно увеличить. Необходимо на 100% заполнить резидентами грязинскую площадку и интенсивнее развивать елецкую», — сказал Игорь Артамонов.

Пресс-служба Администрации Липецкой области Особой экономической зоне «Липецк» исполнилось 13 лет

В особой экономической зоне федерального значения «Липецк» зарегистрировано 62 компании из 16 стран мира. Объем заявленных инвестиций составляет почти 200 млрд рублей, создано 4300 рабочих мест. Введено в эксплуатацию и осуществляют промышленно-производственную деятельность 23 предприятия резидентов. Семь заводов находятся в стадии строительства. Три предприятия будут введены в эксплуатацию в течение 2019 года, одно из них располагается на Елецкой площадке ОЭЗ ППТ «Липецк».