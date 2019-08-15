Москва, 15 августа, 2019, 17:34 — ИА Регнум. Территория возле Северного речного вокзала Москвы уже в следующем году станет любимым местом прогулок жителей и гостей города. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра объекта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Будет проложена канатная дорога, чтобы жители Северного и Южного Тушино могли сюда быстро добраться. Сейчас чтобы добраться сюда оттуда нужно около часа. Будет для них доступная среда для прогулок и отдыха. В следующем году весь этот ансамбль заиграет новыми красками и вновь будет любимым местом прогулок москвичей», — рассказал Собянин.

Как сообщал ИА REGNUM, решение о строительстве второй канатной дороги в столице было принято градостроительно-земельной комиссией столицы 7 марта 2019 года.