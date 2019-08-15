Архангельск, 15 августа, 2019, 17:26 — ИА Регнум. 90% образовательных учреждений готовы Архангельска к новому учебному году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Школьный класс

Всего на территории Архангельска 116 муниципальных школ и центров дополнительного образования, из них в 108 образовательных учреждениях подписаны акты готовности специалистами пожарного надзора. Специалистами ТГК и главами округов приняты 112 учреждений, что составляет 97%.

«На сегодняшний день полностью приняты 105 образовательных организаций, где акты готовности подписаны всеми необходимыми специалистами контроля. Оставшиеся 11 учреждений будут готовы на следующей неделе», — цитирует замглавы по социальным вопросам Светлану Скоморохову пресс-служба горадминистрации.