Москва, 15 августа, 2019, 17:28 — ИА Регнум. В рамках реставрации Северного речного вокзала Москвы будет реконструирован причал и благоустроена прилегающая территория. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин при осмотре строительных работ на объекте, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Северный речной вокзал

«Будет реконструирован причал. Будет сделана первоклассная, мирового уровня набережная. Не только для причала судов, но и для прогулок москвичей, чтобы было и удобно, и красиво. Третье — исторический парк, который является памятником культурного наследия тоже будет полностью отреставрирован и приспособлен к современным условиям. Будут спортивные, детские площадки», — сообщил мэр Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, Северный речной вокзал Москвы будет реконструирован к 2020 году.