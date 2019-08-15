Симферополь, 15 августа, 2019, 17:14 — ИА Регнум. Администрации некоторых городов и районов Крыма затягивают передачу данных о неработающих лифтах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 августа сообщили в пресс-службе правительства Крыма.

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«В этом году все ответят за замену лифтов, хотя деньги все зарезервированы в полном объёме. Будут заменены все неработающие лифты. Также необходимо сформировать план замены лифтов, чей срок эксплуатации составляет 25 лет и выше. Но в течение трёх месяцев эта работа не выполнялась. Я всех предупреждаю об ответственности. В ближайшее время программа должна быть опубликована на портале правительства РК», — заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Севастополе выполнили две трети плана по установки новых лифтов, заменив более 100 подъёмников.