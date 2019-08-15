Жуковский, Московская область, 15 августа, 2019, 17:07 — ИА Регнум. Число пострадавших в авиакатастрофе пассажирского самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» составило 74 человека. Об этом сегодня, 15 августа, сообщают медицинские службы.

DarkoStojanovic Медицинская помощь

Напомним сегодня пассажирский Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был лететь из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Симферополь, совершив экстренную посадку прямо на кукурузное поле в Раменском районе Московской области.

При взлете в двигатели самолета попала стая чаек, что привело к перебоям в их работе, а затем и возгоранию.

Пилоты смогли совершить чудо — они посадили лайнер с полными баками горючего прямо на кукурузное поле недалеко от аэропорта «Жуковский».

При этом никто не погиб. Пострадавшими числятся 74 человека, но практически у всех у них легкие травмы и немного шоковое состояние. Только одному человеку потребовалась госпитализация.