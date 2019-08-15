Калуга, 15 августа, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Новые контейнеры для твёрдых бытовых отходов установили в на калужской улице Хрустальной в рамках реализации регионального проекта «Создание комплексной отрасли по обращению с ТКО». Закупку организовал Калужский региональный экологический оператор, сообщили 15 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Новые контейнеры для твёрдых бытовых отходов

В Калуге уже имеется положительный опыт подземного сбора отходов. Контейнеры, большая часть которых находится под землёй, отличаются долговечностью, безопасны и экологичны, не занимают много места. Кроме того, минимальное время выгрузки такого контейнера — 2−3 минуты, мусор в нем уплотняется под собственным весом, а при выгрузке — не разлетается. Система позволяет избавиться от грызунов, бродячих животных и неприятно запаха.

В ближайшее время Калужский региональный экологический оператор планирует установить несколько вариантов подобных контейнеров, соответствующих европейским стандартам. После эксплуатации в тестовом режиме наиболее удобные модели будут закуплены для муниципалитетов области.