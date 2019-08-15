Москва, 15 августа, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 5 по 11 августа выросла на одну копейку и составила 44,59 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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По состоянию на 12 августа стоимость литра бензина марки Аи-92 составляла в среднем 42,23 рубля, марки Аи-95 — 45,65 рубля, марки Аи-98 — 51,38 рубля.

Стоимость дизельного топлива за отчётный период в среднем не изменилась и сохранилась на уровне 46,14 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин в течение недели наблюдался в 23 центрах субъектов Федерации. Наиболее заметное его подорожание зафиксировано в Махачкале — на 0,6%.

Снижение цен на 0,1% отмечено в Ставрополе, Биробиджане, Омске, Пскове и Владимире.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.