Симферополь, 15 августа, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Основными потребителями донорской крови в Крыму являются пациенты республиканского онкодиспансера, детской онкогематологии и пациенты, которые постоянно нуждаются в донорских тромбоцитах, поэтому необходимо как можно скорее восполнить её запасы. Об этом в эфире крымского радио 15 августа заявила заместитель главного врача ГБУЗ РК «Центр крови» Людмила Гореликова.

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«Чаще всего мотивация у людей — помочь знакомому, какому-то конкретному больному. Но есть много нуждающихся, которые не могут ждать. В частности, пациенты онкодиспансера, детской онкогематологии и люди, нуждаются в донорских тромбоцитах», — уточнила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главврача Крымского республиканского онкологического диспансера Игоря Акиншевича, в Крыму нужен специализированный центр гематологической помощи, в котором пациентам могли бы предоставлять качественное лечение и уход.

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