Донецк, 15 августа, 2019, 16:11 — ИА Регнум. За минувшие сутки на горловском направлении в местах дислокации ВСУ произошло два пожара, заявил 15 августа во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По его словам, первый пожар произошёл в расположении танкового 53-й бригады ВСУ в населённом пункте заря на западе Дзержинска. Во время приготовления еды на газовой горелке, вспыхнули шторы, после чего огонь быстро распространился на всю комнату.

«Пятеро боевиков с тяжёлыми ожогами были доставлены в госпиталь. По результатам анализа их крови — все находились в состоянии алкогольного опьянения», — отметил Безсонов.

Он добавил, что командование ВСУ сообщило об уничтожении огнём шести американских приборов ночного видения AN/PVS-14. Безсонов полагает, что данное заявление является попыткой скрыть разворовывание имущества ВСУ, поскольку нахождение данного оборудования в спальном расположении крайне маловероятно.

Представитель Народной милиции ДНР рассказал и о втором пожаре. Он произошёл в расположении 30-й бригады ВСУ в жилом модуле контейнерного типа. В одном из отсеков замкнул и загорелся кондиционер.

«Ночевавший в нём боевик получил ожоги и отравление угарным газом. В настоящее время он также находится в госпитале в критическом состоянии. По имеющимся у нас данным, обгоревший боевик является одним из офицеров штаба 30-й бригады», — рассказал Безсонов.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее от передозировки наркотиками скончался член 72-й бригады ВСУ, а его сослуживец в пьяном виде упал с ящика и сломал ногу.

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