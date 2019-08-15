В расположении ВСУ у линии разграничения произошло два пожара — НМ ДНР
Донецк, 15 августа, 2019, 16:11 — ИА Регнум. За минувшие сутки на горловском направлении в местах дислокации ВСУ произошло два пожара, заявил 15 августа во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов.
По его словам, первый пожар произошёл в расположении танкового 53-й бригады ВСУ в населённом пункте заря на западе Дзержинска. Во время приготовления еды на газовой горелке, вспыхнули шторы, после чего огонь быстро распространился на всю комнату.
Он добавил, что командование ВСУ сообщило об уничтожении огнём шести американских приборов ночного видения AN/PVS-14. Безсонов полагает, что данное заявление является попыткой скрыть разворовывание имущества ВСУ, поскольку нахождение данного оборудования в спальном расположении крайне маловероятно.
Представитель Народной милиции ДНР рассказал и о втором пожаре. Он произошёл в расположении 30-й бригады ВСУ в жилом модуле контейнерного типа. В одном из отсеков замкнул и загорелся кондиционер.
Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее от передозировки наркотиками скончался член 72-й бригады ВСУ, а его сослуживец в пьяном виде упал с ящика и сломал ногу.
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