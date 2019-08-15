Ярославль, 15 августа, 2019, 16:01 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области местный житель снял на видео сброс неочищенных стоков канализации в озеро Неро. Об этом сообщает портал Yarnews.

Озеро Неро

На видео видно, как по канаве прямо в озеро течет ручей мутной жидкости. По словам автора, запах не позволяет спутать жидкость ни с чем другим.

«С самого утра в озеро сливаются фекалии на улице Московской. Внизу у озера КНС (канализационная насосная станция — ИА REGNUM) будка, оттуда сливается все в озеро. Когда задали вопрос работнику, зачем он это делает, его ответ был — все вопросы на водоканал, мне сказали начальники сливать — я и сливаю. Запах стоит там ужасный», — написал в социальной сети автор видеозаписи.

На публикацию оперативно отреагировали власти региона. На место выехали инспекторы департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

«В ходе проверочных мероприятий будут установлены точные данные о характере слива, а также выявлен его источник, следовательно, нарушитель водоохранного законодательства. Помимо обследования, специалистами лаборатории будут взяты анализы воды из водоема и стоков. При необходимости проведем повторные проверочные мероприятия», — рассказал директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

Инспекторам предстоит выяснить, кто именно загрязнял озеро. Максимальный штраф за нарушение может составить 300 тысяч рублей.