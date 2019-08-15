Москва, 15 августа, 2019, 15:54 — ИА Регнум. В начале следующей недели в Москву вернётся тепло. Как сообщили ИА REGNUM в Гидрометцентре, на фоне роста атмосферного давления дожди станут локальными, небольшими и кратковременными. Они не помешают воздуху хорошо прогреваться.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето

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«После полудня показания термометров могут достигать +22…+27 °С», — уточнили синоптики.

Так, 19 августа ожидается +20…+25 °С, а 20 августа — до +27 °С. При этом ветер будет слабый, переменных направлений. В среду, 28 августа, при облачной погоде воздух может прогреться до +28 °С.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк заявляла, что в Москве до конца лета уже не будет слишком жаркой погоды. По её словам, столбики термометров до отметки +30 градусов Цельсия дотягивать не будут.