Гонконг, Китай, 15 августа, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил в этот четверг, 15 августа, своему китайскому коллеге Си Цзиньпину встретиться для разговора о Гонконге, где антиправительственные протесты не утихают уже много недель. Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Я знаю китайского председателя Си очень хорошо. Он великий лидер, пользующийся большим уважением своего народа. Кроме того, он хорош при ведении «сложных дел». У меня нет никаких сомнений в том, что если председатель Си хочет решить проблему Гонконга быстро и гуманно, он может это сделать. Личная встреча?» — написал Трамп в Twitter.

Предложение американского президента поступило в тот же день, когда его правительство выразило «глубокую обеспокоенность» предполагаемыми передвижениями китайских военизированных формирований вдоль границы с Гонконгом. В официальном сообщении дипломаты из США также осудили насилие, зафиксированное на митингах в эти дни, и настоятельно призвали «все стороны» к умеренности, хотя и заверили, что поддерживают свободу самовыражения и мирных собраний в Гонконге.