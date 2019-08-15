Ташкент, 15 августа, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Площадь выращивания ценных сортов винограда в Узбекистане планируют увеличить до 2023 года на 23 тыс. га. Об этом сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики.

(сс) Celeste Виноградник

В министерстве отметили, что в настоящее время виноград в Узбекистане выращивают на площади 75 тыс. га. Однако виноград промышленных сортов культивируют лишь на площади 11−12 тыс. га.

До конца 2019 года ценные сорта планируется выращивать на площади 8290 га, в 2020 году — 8840 га, в 2021 году — 6720 га. Собранный виноград будет использоваться для изготовления вина и шампанского.

Отметим, 15 августа в министерстве сельского хозяйства Узбекистана состоялась встреча с предпринимателями из Германии. Участники встречи обсудили сотрудничество в области виноделия и виноградарства.

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